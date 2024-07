Altos níveis de droga: como a cocaína chegou aos tubarões no RJ?

O que aconteceu

Especialistas analisaram tubarões-bico-fino (Rhizoprionodon lalandii). Em estudo publicado na última semana na plataforma especializada ScienceDirect, cientistas brasileiros revelaram o resultado de pesquisas realizadas em 13 tubarões da espécie encontrados na costa do Rio de Janeiro. A pesquisa é a primeira no mundo a analisar tubarões que vivem em mar aberto com a intenção de detectar eventuais substâncias ilícitas em seu organismo.

Presença de cocaína em todos os animais analisados. Foram encontrados resquícios da droga nos músculos - em maior concentração - e no fígado dos tubarões. Segundo o estudo, as fêmeas apresentaram maior concentração de cocaína do que os machos analisados. O estudo detectou também que a concentração da droga era diferente em fêmeas grávidas e não-grávidas. As 13 espécimes analisadas eram tubarões adultos ou próximos à maturidade, com cerca de 52 centímetros de comprimento e pesando menos de um quilo.

Substância metabólica também foi encontrada. O estudo detectou também a presença de benzoilecgonina, a principal substância metabólica da cocaína, nos animais analisados. Segundo os pesquisadores, 12 das 13 espécimes testaram positivo para benzoilecgonina.

Recorde de concentração de cocaína. Os cientistas dissecaram os animais em laboratório e, a partir de uma técnica chamada cromatografia com espectrometria de massa, testaram as amostras. Todas apresentaram resultados positivos para a presença de cocaína, com concentrações cem vezes maiores do que já havia sido reportado em estudos com outras espécies marinhas.