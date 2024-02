Justiça de MG abre ação contra 2 suspeitos de elo com o Hezbollah

Lucas Passos Lima, autônomo, está custodiado no Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos, na Grande São Paulo, desde que foi preso, em novembro do ano passado, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, quando desembarcava de um voo do Líbano. A audiência de instrução do processo referente a Lucas foi marcada para o dia 28 de março.

"Habibi" - sírio naturalizado brasileiro, dono de tabacarias em Belo Horizonte - é considerado foragido. Ele teria saído do País em outubro de 2023, com destino a Beirute, sem notícia de retorno ao Brasil. Seu nome foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol.

Na mesma decisão em que recebeu a denúncia contra "Habibi" e Lucas, a juíza Raquel Vasconcelos Alves de Lima autorizou o compartilhamento de informações colhidas ao longo da investigação contra os dois com uma apuração paralela sobre supostos crimes de contrabando, falsidade ideológica e financiamento ao terrorismo.

A magistrada deu aval, com apoio da Procuradoria, para o desmembramento do caso em novos inquéritos. A Polícia Federal poderá abrir novas ramificações da investigação para seguir apurando suspeitas que recaem sobre outros identificados na Operação Trapiche.

A juíza destacou que, com a prisão de Lucas, foi necessário o encerramento das investigações quanto a ele, com o oferecimento de denúncia de "maneira célere". De outro lado, Raquel ponderou que foram identificados outros brasileiros alvos de recrutamento pelo Hezbollah - Michael Messias, Francísio de Souza Batista e Gabriel Paulo Alves.

"O perfil dos recrutados levantou suspeitas pela ausência de vínculos com o país ou condições financeiras para empreender tais viagens ao exterior (alguns por mais de uma vez ou três vezes em menos de 12 meses) e por possuírem antecedentes criminais. Francísio e Gabriel viajaram apenas uma vez cada a Beirute, no Líbano, ao passo que Lucas e Michael voltaram ao mesmo destino no decorrer do ano de 2023", anotou a magistrada.