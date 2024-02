Marina Silva encontra secretária do Tesouro dos EUA e reafirma meta de desmatamento zero

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reforçou durante encontro nesta terça-feira, 27, com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, o compromisso brasileiro de zerar o desmatamento, principal responsável pelas emissões do País. Ela também aproveitou a presença de empresários em evento da Amcham Brasil para pedir a participação do setor privado nos investimentos necessários ao enfrentamento das mudanças climáticas.

Ao citar, durante o painel com Yellen, a redução de 50% do desmatamento, evitando a emissão de 250 milhões de toneladas de CO2 à atmosfera, Marina frisou que o empenho do governo em reduzir as queimadas nas florestas e controlar as atividades ilegais nos biomas já tem resultados expressivos. "O compromisso do presidente Lula até 2030 é zerar o desmatamento", afirmou a ministra. Segundo ela, o desenvolvimento tecnológico permite ao País aumentar sua produtividade e produção sem a necessidade de desmatar.

Ela disse que o País vem criando mecanismos que estimulem a preservação da floresta, assim como mobilizando investimentos públicos e privados a este objetivo, como o programa de proteção cambial anunciado ontem, que tem participação do Banco Central e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Marina participou do lançamento do programa e reforçou a necessidade de investimentos privados em projetos de infraestrutura.