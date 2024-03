TRF2 anula mais 3 condenações de Cabral e reduz pena total para 335 anos

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), no Rio de Janeiro, anulou nesta quarta-feira, 6, três condenações do ex-governador Sérgio Cabral na Operação Lava Jato. As penas somavam 40 anos e 6 meses. Com a decisão, as sentenças do ex-governador caem para um total de 335 anos, 8 meses e 29 dias. Ele está em liberdade.

Os advogados Patrícia Proetti e João Pedro Proetti, que defendem Cabral, afirmam que a decisão reconhece "atrocidades processuais". "Permanecemos batalhando para que estes danos irreparáveis da famigerada Operação Lava Jato sejam, ao menos, minimizados."

As sentenças anuladas eram referentes às ações penais das fases Unfair Play, Ratatouille e C'est Fini, desdobramentos de investigações conduzidas pela força-tarefa de procuradores do Rio.