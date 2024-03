Aliança improvável entre Zanin e Mendonça firma bancada conservadora no STF

Se no campo político Cristiano Zanin e André Mendonça são ligados a grupos opostos, em temas de costumes os dois firmaram uma aliança representativa de alas conservadoras da sociedade no STF (Supremo Tribunal Federal).

No julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, dos sete votos dados até agora, apenas os dois ministros se posicionaram a favor da norma atual. Segundo eles, portar a droga é crime, seja qual for a quantidade.

Zanin votou em agosto do ano passado, pouco depois de ser nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma cadeira no tribunal. Em plenário, o novato afirmou que descriminalizar o porte de maconha poderia "colocar em risco a vida do próprio usuário".