Atos golpistas: empresas e Centro de Tradições Gaúchas de MS fazem acordo com MPF

Segundo o MPF, houve interdição total ou parcial de rodovias federais e estaduais após as eleições de 2022 em Dourados, com finalidade golpista. O órgão classificou também como "pautas configuradoras de abuso do direito de liberdade de expressão, como a 'intervenção militar para garantir novas eleições auditadas', item de reivindicação flagrantemente violador da ordem democrática".

Os acordos firmados pela procuradora Samara Yasser Yassine Dalloul, no final de janeiro deste ano, informam que a empresa de materiais de construção, MJA, teria dado suporte de veículos e assistência aos manifestantes, entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro.

"Mais precisamente foi apurado, por agentes de inteligência da Polícia Federal (PF) ao realizarem diligências em tais movimentos, que havia um caminhão Ford Cargo 4030, de cor branca, ano 2000, placas MAX-0473, de propriedade da MJA Materiais de Construção Ltda (nome de fantasia Granville Materiais de Construção), obstruindo uma das faixas de rolamento do entorno do Trevo da Bandeira, por diversas horas", diz o termo.

O clube de tiro, segundo o MPF, deu suporte financeiro aos atos de bloqueio da BR-163 (Trevo da Bandeira). Segundo apurações da PF, o Clube de Tiro Raiz efetuou pagamento via Pix para custear despesas relativas ao ato de bloqueio da rodovia, "concorrendo assim para houvesse a obstrução da via por diversas horas".

Já o Centro de Tradições Gaúchas, conforme as investigações, cedeu sua área para a realização de manifestações e bloqueio da rodovia na frente dos quartéis, dando apoio também com água, alojamento e estacionamento. Segundo documento, a conduta do CTG causou um "sensível dano difuso à coletividade, bem como às instituições democráticas, ato motivado por não aceitação do resultado do segundo turno das eleições para presidente".