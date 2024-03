'Prêmio de Pior Aluno': USP afasta professor após estudantes denunciarem assédio moral

Após a estudante se negar repetidas vezes a levantar e receber o prêmio, o professor teria utilizado termos "jocosos" para se referir a ela e lido um trecho do livro em voz alta.

Segundo o centro acadêmico, a aluna em questão precisou se ausentar de atividades acadêmicas por problemas de saúde, o que acabou impactando a sua nota. Os estudantes argumentam que a atitude do professor feriu o código de ética da universidade.

Em nota, a diretoria do Instituto de Geociências da USP disse: "Foi com consternação e pesar que recebemos uma nota de repúdio redigida por alunos do IGc e de outros institutos do baixo Matão. A nota dá ciência de grave ocorrido em sala durante uma das aulas do primeiro ano do Bacharelado em Geologia. Os fatos narrados são tristes, desrespeitosos e aviltantes e não coadunam, de maneira alguma, com a filosofia da gestão recém-iniciada".

"Esclarecemos que o docente envolvido está aposentado, porém ativo, via adesão ao quadro permissionário previsto no estatuto da USP. Ressaltamos que o docente será afastado de todas as atividades em sala de aula até que a situação seja melhor averiguada. Se confirmados os fatos, serão adotadas as sanções cabíveis ao caso à luz do que preconiza a jurisprudência universitária", afirmou o Instituto.

A reportagem encontrou em contato com o professor pedindo o seu posicionamento sobre o caso, mas não recebeu resposta até a publicação da reportagem.