Chiquinho Brazão usou verba parlamentar em projeto para combater a violência contra mulher

Entre as empresas que foram contratadas, estão blogs do Rio de Janeiro, empresas especializadas em marketing político, rádios locais, e estabelecimentos que realizam serviços de sonorização. O contrato com valor mais alto é de R$ 3.000, com um jornal independente da Zona Oeste do Rio de Janeiro, reduto eleitoral de Brazão.

O Estadão procurou a assessoria do deputado Chiquinho Brazão, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Segundo o relatório da PF divulgado no último domingo, 24, o deputado e o irmão Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), mandaram matar Marielle por conta de interesses relacionados à grilagem e a atuação de mílicais na região.

Projeto de lei foi apresentado mais de mil dias após a execução de Marielle

O projeto foi apresentado por Brazão em 3 de fevereiro de 2021, 1.057 dias após a execução de Marielle e o motorista dela, Anderson Gomes, no bairro do Estácio, no centro do Rio. Atualmente, a proposta está tramitando na Câmara dos Deputados, e depende do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), para ser colocada em votação no plenário.

Na justificativa do projeto, Brazão afirma que a violência contra a mulher é "um grave problema de saúde pública". O deputado, que atualmente está preso preventivamente na Penitenciária Federal de Brasília, afirmou também que os crimes atingem "todas as classes sociais e diferentes níveis de formação cultural, educacional, religiosa e profissional".