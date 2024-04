'Susto grande': homem joga escorpiões em atendentes de saúde no interior de SP

Um homem arremessou ao menos dez escorpiões em direção às funcionárias do Centro de Saúde de Santo Antônio do Aracanguá, na região noroeste do Estado de São Paulo. As atendentes se assustaram, mas nenhuma foi picada pelos bichos. As próprias servidoras mataram os aracnídeos e acionaram a Vigilância Sanitária para fazer uma varredura no local.

O paciente de 48 anos, com picada no dedo, foi atendido, mas fugiu do local quando estava em observação. O caso aconteceu às 15h30 da segunda-feira, 1. O ataque, gravado por uma câmera de segurança, foi denunciado à Polícia Civil. Um inquérito foi aberto para investigar o caso.

A enfermeira chefe da unidade, Eva Aparecida de Oliveira Gomes, disse ao Estadão que o homem chegou na recepção alegando que tinha sido picado por um escorpião. "Havia mais pessoas no local, mas de imediato foi providenciado o atendimento dele, com o preenchimento da ficha. Em caso de ataque por animal peçonhento, o atendimento tem prioridade, mas ele não esperou. Jogou aquele monte de escorpiões nas atendentes. Foi um susto muito grande."