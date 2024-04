Marqueteiro Pablo Nobel deixa pré-campanha de Tabata Amaral em São Paulo

A deputada apoiou a eleição do presidente e, assim como o PSB, é base de governo na Câmara dos Deputados. Além disso, os dois principais apoiadores da campanha dela no partido são o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB).

A equipe de Nobel foi responsável, entre outras coisas, pelo vídeo do lançamento da pré-campanha, onde Tabata defende que é preciso superar o "abismo" existente entre os "bairros ajardinados do Centro" e as "periferias tão distantes e esquecidas".

A PLTK foi responsável pela campanha vitoriosa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em 2022, e também atuou na eleição de Javier Milei para a presidência da Argentina. Antes de fechar com Tabata, a agência prestou serviços para Ricardo Salles (PL) no início do ano passado, mas o deputado teve a pré-candidatura barrada pelo PL.