Eleição do MP de São Paulo começa; cinco disputam Procuradoria-Geral de Justiça

"Cabe ao procurador-geral de Justiça agir com independência e imparcialidade", afirma José Carlos Bonilha, 60 de idade, 34 de carreira. Conservador e muito religioso, Bonilha tem um perfil bolsonarista, segundo adversários. "Quero libertar a Procuradoria-Geral de pautas ideológicas. Quero um Ministério Público de São Paulo sem militância político-partidária."

Bonilha diz que constatou na campanha, quando percorreu as Promotorias, 'falta de estrutura e apoio, inquietação e desejo de que haja correção de rumos na PGJ'.

"Os promotores querem melhores condições de trabalho e valorização da atividade-fim, recuperação da autoestima, arranhada por equivocadas posturas adotadas pela chefia da instituição, ao se aproximar inadequadamente da política partidária", afirma Bonilha.

Antonio Da Ponte, 59 anos, 35 na instituição, defende uma batalha sem tréguas contra o PCC. Ele dá a receita: "Não se combate o crime organizado com flores e nem com discurso vazio, mas inclusive com flexibilização de garantias em alguns momentos."

José Carlos Cosenzo, da situação, 71 anos, mais de 40 de MP, também afirma prezar pela independência de sua instituição. "Atos do governo terão a atuação profissional que se espera. Não há meia independência."

Cosenzo prega bastante conversa com outras instituições e instâncias do poder. "Precisaremos dialogar com a Assembleia para alterações legislativas, com o Executivo para que nos ajude a realizar investimentos, com tribunais superiores para que teses institucionais sejam acolhidas."