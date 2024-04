Grampo pega vereador do Podemos cobrando propina de pagodeiro do PCC

No rastro de fraudes em licitações sob influência do PCC, que infiltrou uma quadrilha em prefeituras e câmaras municipais do interior e da Grande São Paulo, os investigadores da Operação Muditia, do Ministério Público estadual, grampearam mensagens que revelam a suposta combinação de propina entre o suposto cabeça do esquema, o cantor de pagode Vagner Borges Dias, o Latrell Britto, e o vereador Flávio Batista de Souza (Podemos), o Inha, de Ferraz de Vasconcelos. Os diálogos mostram detalhes sobre o acerto de valores e também como o pagamento seria feito.

Até a publicação deste texto, a reportagem do Estadão buscou contato com as defesas de Inha e de Latrell, mas sem sucesso. O espaço está aberto para manifestação.

Inha foi preso na semana passada. Ele está no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mogi das Cruzes — onde tem recebido a visita de servidores graduados da prefeitura e da Câmara de Ferraz. Exerce seu terceiro mandato de vereador. Já foi vice-prefeito (2008-2012) e secretário municipal de Transportes (2014-2016), período em que, segundo a oposição, brecava qualquer projeto de licitação para concessão de transportes.