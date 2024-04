Calor fora de época atingirá SP e mais regiões do Brasil; veja previsão do tempo

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e parte de Minas Gerais devem registrar maior calor. De acordo com a Metsul, em cidades do Centro-Oeste e do interior de São Paulo, e mais isoladamente em Minas, as máximas no decorrer desta semana ficarão ao redor de 35ºC. Alguns pontos pode atingir de 37ºC a 39ºC.

A cidade de São Paulo deve ter tardes com máximas superando os 30ºC, ainda de acordo com a MetSul. As temperaturas previstas para esta época do ano na cidade geralmente ficam em torno de 25ºC.

A Meteoblue acrescenta que não há expectativa para chuva nesta semana na capital paulista.

Veja a previsão para os próximos dias, de acordo com a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 15ºC e 28ºC;

- Terça-feira: entre 17ºC e 29ºC;