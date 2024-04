Vereadora cotada a vice chamou Nunes de 'ditador' na pandemia e reclamou de homenagens a Covas

Ex-secretária estadual de Políticas para a Mulher, Sonaira conta com a simpatia da ala bolsonarista do PL e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para compor com Nunes nas eleições de 2024. O nome, porém, ainda não está definido. Também aparecem no páreo o coronel da reserva da Polícia Militar Ricardo Mello Araújo, o preferido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o atual secretário municipal de Relações Internacionais, Aldo Rebelo (MDB), que seria uma alternativa de fora do PL, entre outros.

Na semana passada, o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, que coordena a campanha do prefeito em São Paulo, declarou à CNN Brasil que pretende realizar uma pesquisa qualitativa para avaliar os nomes cotados para vice de Nunes, entre eles o de Sonaira. Nunes também compareceu ao ato de filiação da vereadora ao PL, em março deste ano, e posou para fotos.

Ataque antes da eleição e brigas na pauta de costumes

A maioria das menções negativas de Sonaira a Nunes ocorreu entre julho de 2021 e janeiro de 2022, quando ela ainda cumpria os seus primeiros meses de mandato. A parlamentar dizia, à época, manter "franca oposição" ao prefeito "sempre que necessário", o que contrastava com a relação próxima do seu antigo partido, o Republicanos, com o governo.

O post mais antigo é um ataque pessoal e data de novembro de 2020, quando Covas e Nunes ainda não tinham sido eleitos. "Não fique surpreso se, em 2022, Covas abandonar a prefeitura para ser lançado a governador de São Paulo com (João) Doria concorrendo à presidência. Neste caso, a cidade de São Paulo ficará nas mãos do vice de Covas, Ricardo Nunes, um vereador mediano que, confesse, você nem sabia que existe", escreveu ela no X, antigo Twitter.

Já durante o mandato, a primeira rusga surgiu por conta de um projeto de lei de autoria do ex-vereador Eduardo Suplicy (PT) que criou o marco regulatório da economia solidária, a chamada Lei Paul Singer. O texto inaugurava uma política municipal de incentivo a esse tipo de atividade econômica, baseada em autogestão e decisões compartilhadas.