Saúde animal: Zoetis vende para Phibro portfólio de aditivos para ração

São Paulo, 29 - A Zoetis, considerada líder mundial em saúde animal, anunciou no domingo (28) à noite, que vai vender para a Phibro Animal Health, o portfólio de produtos aditivos para rações (MFA, na sigla em inglês), solúveis em água, por US$ 350 milhões, sujeitos aos ajustes de fechamento de negócio habituais. Espera-se que esta transação seja concluída no segundo semestre deste ano, informa Zoetis, em comunicado.Segundo a Zoetis, o portfólio de produtos adquirido, que proporcionou aproximadamente US$ 400 milhões em receitas em 2023, é composto por mais de 37 linhas de produtos que são vendidas em aproximadamente 80 países. Também estão incluídos no acordo seis unidades de produção (quatro nos EUA, uma na Itália e uma na China). Espera-se que mais de 300 trabalhadores da Zoetis que apoiam atividades comerciais, de fabricação e distribuição façam a transição para a Phibro Animal Health.O forte portfólio de MFA e produtos solúveis em água da Zoetis para bovinos, suínos e aves complementará e expandirá os portfólios de espécies e produtos da Phibro Animal Health, disse a Zoetis. Em uma base combinada para a aquisição, as vendas da Phibro nos últimos 12 meses teriam sido de aproximadamente US$ 1,4 bilhão. Espera-se que o portfólio aumente a lucratividade e a margem Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Phibro e aumente seu lucro por ação ajustado. Espera-se que a aquisição seja financiada principalmente com dívida, e a Phibro recebeu compromissos de financiamento de vários bancos importantes de relacionamento. A Phibro Animal espera ter uma alavancagem líquida de 3,5-4,0x Dívida/Ebitda Ajustado no fechamento e terá como meta uma alavancagem líquida abaixo de 3,0x até o final do ano fiscal em 30 de junho de 2027.