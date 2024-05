Lula converte ato institucional de socorro aos gaúchos em comício

Numa evidência de que não perde a oportunidade de perder oportunidades, Lula apequenou sua nova passagem pelo flagelo gaúcho convertendo uma solenidade institucional em ato de campanha eleitoral. Ao discursar, foi aclamado por uma claque petista que entoou gritos alusivos às suas cruzadas eleitorais.

Podendo realçar o comportamento republicano que adotou na crise, Lula dedicou-se a falar bem de si mesmo e do seu governo. No seu discurso, as medidas de socorro às vítimas ficaram em segundo plano. A certa altura, declarou que pretende viver até os 120 anos, pois precisa "disputar umas dez eleições". Declarou que estará "de bengala disputando eleições."

Num flerte com óbvio, Lula afirmou que o preço da recuperação do Rio Grande do Sul é maior do que o custo das obras que poderiam ter evitado ou atenuado os prejuízos. Apresentando-se como um "síndico", disse que não gosta da palavra "governar". Prefere o vocábulo "cuidar". Teve quase um ano e meio para "cuidar" dos brasileiros apresentando um plano consequente de enfrentamento aos extremos climáticos.

Sem se dar conta de que Bolsonaro tornou-se um bode expiatório gasto, Lula injetou, do nada, o rival em sua fala. Disse que o país "foi desprezado por causa de um incivilizado que chegou à Presidência". Referia-se sobretudo ao negacionismo sádico que marcou a atuação de Bolsonaro na pandemia da Covid.

Ecoando Luís Roberto Barroso, que declarou ser "impossível" não condenar a "abominável onda" de desinformação sobre a catástrofe, Lula fustigou o bolsonarismo. Declarou que "esse tipo de gente, mais dia menos dia, vai ser banida da política brasileira".

Coroando a politização do dilúvio, Lula assinou, ao lado de um governador tucano Eduardo Leite de cenho crispado, o ato de nomeação do petista Paulo Pimenta, atual chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, para a função de ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul.