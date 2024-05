Correção: AGCO interrompe produção de tratores em Canoas por chuvas

A matéria enviada na quarta-feira, 8, trouxe a data errada da interrupção da produção da AGCO. O correto é sexta-feira, dia 3 de maio, e não dia 8, como foi informado. Segue o texto com a correção.São Paulo, 8 - A fábrica de tratores da AGCO em Canoas está desde a sexta-feira, 3, parada em razão da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Não há previsão de retorno.Segundo a empresa, a energia da unidade foi desligada como medida de segurança. Funcionam apenas geradores nos setores prioritários de segurança e no restaurante da fábrica, onde estão sendo fornecidas refeições a pessoas necessitadas da região com apoio de voluntários.Além da coleta, nas portarias das fábricas de Mogi das Cruzes e Jundiaí, em São Paulo, e distribuição de doações de itens essenciais, como alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, água, colchões e cobertores, a AGCO colocou um número de emergência para atender colaboradores em situação de risco. Também ativou um serviço telefônico de suporte emocional e psicológico.