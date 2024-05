Haddad anuncia MP para dar auxílio ao RS, incluindo produtores rurais

Brasília, 9 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que, nesta quinta-feira, 9, o governo federal irá enviar uma Medida Provisória (MP) ao Congresso Nacional para dar auxílio ao Rio Grande do Sul e municípios do Estado, diante das fortes chuvas que acometem a região nas últimas semanas. De acordo com o ministro, tal ato terá como foco o Estado, municípios, empresas e produtores rurais gaúchos. A medida é o segundo ato da presidência da República diante da situação de calamidade, após o chefe do Executivo federal, Luiz Inácio Lula da Silva, ter enviado um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) ao Parlamento na segunda-feira (6). "Hoje, está indo o segundo ato importante para atender a população gaúcha", afirmou o ministro, destacando o atendimento às empresas, pessoas e municípios. De acordo com Haddad, a MP que será encaminhada nesta quinta-feira procura beneficiar também trabalhadores e beneficiários de programas sociais.