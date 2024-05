Lucro líquido da SLC Agrícola cai 60,2% no 1º tri, para R$ 228,9 milhões

São Paulo, 9 - A SLC Agrícola registrou lucro líquido de R$ 228,9 milhões no primeiro trimestre deste ano, informou a companhia na quarta-feira, 8. O resultado representa queda de 60,2% ante igual período do ano passado, quando a empresa lucrou R$ 574,97 milhões.A receita líquida caiu 11,8% na mesma comparação, para R$ 1,957 bilhão. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado diminuiu 28,9%, para R$ 704,2 milhões. A margem Ebitda ajustado recuou 8,6 pontos porcentuais, para 36%.Em comunicado, a SLC disse que a queda expressiva do lucro no trimestre refletiu, principalmente, o menor resultado bruto da soja, que foi afetado pela queda de área plantada, produtividade e preços.Segundo a companhia, a geração de caixa no primeiro trimestre foi negativa em R$ 196 milhões, devido principalmente à menor receita da soja e ao pagamento dos insumos da safra. A SLC observou que, apesar da geração negativa de caixa, a relação dívida líquida/Ebitda ajustado finalizou o período em 1,31x.No período, a SLC investiu R$ 110 milhões em máquinas, armazéns de grãos, obras e instalações.As vendas de soja da SLC no primeiro trimestre, em volume, recuaram 16,2% na comparação anual, encerrando o período em 507.626 toneladas. A comercialização de algodão aumentou 51,7%, para 77.030 toneladas, enquanto a venda de caroço de algodão subiu 42,3%, para 76.093 toneladas. Já as vendas de milho caíram 50,8%, para 29.252 toneladas.