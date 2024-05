Quase 80 municípios de São Paulo adotam programa que põe fim a 2 milhões de execuções fiscais

Quase 80 municípios de São Paulo vão aderir a um programa do Conselho Nacional de Justiça que deve levar à extinção de cerca de 2 milhões de processos de cobrança de tributos no Estado. A lista de 78 cidades paulistas que vão entrar, oficialmente, no "Execução Fiscal Eficiente" na sexta, 10, incluem não só a capital paulista e cidades da Grande São Paulo, mas também algumas das maiores cidades do interior e do litoral, como Campinas, Bauru, Caraguatatuba, Guarulhos, Caraguatatuba, São José dos Campos e Jundiaí (veja lista abaixo).

O acordo de cooperação técnica que os representantes dessas cidades vão assinar será subscrito também pelo Tribunal de Justiça do Estado, Procuradoria-Geral do Estado e Tribunal de Contas. A adesão será anunciada no Salão dos Passos Perdidos, sede do Tribunal de Justiça paulista, pelo ministro Luís Roberto Barroso, presidente do CNJ.

No início de abril, Barroso firmou portaria com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para agilizar a extinção de processos que já poderiam ter sido arquivados, sobre tributos federais - Imposto de Renda, IPI, PIS/Cofins e multas federais. À época, o Conselho estimou que o plano poderia impactar ao menos 135 mil processos no Judiciário de São Paulo.

O acordo celebrado no TJ avança e possibilita a extinção de processos de execução de dívidas tanto de impostos da esfera estadual - considerando a participação da Procuradoria Geral do Estado - e também tributos municipais - em razão da adesão das prefeituras. Serão alcançados, por exemplo, processos relativos a cobranças de IPTU, IPVA, ICMS, ISS e multas.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, as execuções fiscais "consomem a maior parte da máquina da Justiça".

"Em São Paulo, dos 20,4 milhões de processos em andamento, 61% são execuções fiscais (12,8 milhões), mas a maior parte dessas ações cobra dívidas com valores inferiores ao próprio custo do processo de execução (R$ 10 mil, de acordo com estudo da Fipe) ou os devedores não têm bens penhoráveis", indicou a Corte.

O TJ explicou que o acordo versa sobre a possibilidade de extinção de ações e também trata das condições para o ajuizamento de novos processos judiciais para cobrança.

Será considerada a eventual extinção da execução fiscal, no caso de ações com dívida inferior a R$ 10 mil, em duas situações: quando o procedimento não teve movimentação no último ano e não houve citação do devedor; e quando o procedimento não teve movimentação no último ano e não há bens penhoráveis.

Para que sejam impetradas novas execuções fiscais será necessário que o órgão responsável pela cobrança tenha tentado outras vias de cobrança administrativas, como o protesto.

Além disso, deverão ser usadas outras ferramentas, como a comunicação aos serviços de proteção ao crédito, a anotação em órgãos de registro de bens e imóveis e a tentativa de conciliação ou solução administrativa.

Os municípios são:

- Altinópolis

- Alvinlândia

- Angatuba

- Araras

- Barra do Turvo

- Barretos

- Batatais

- Bauru

- Bofete

- Bom Sucesso de Itacaré

- Botucatu

- Cabreúva

- Cachoeira Paulista

- Caieiras

- Campinas

- Cananéia

- Capela do Alto

- Caragatatuba

- Catiguá

- Cesário Lange

- Cosmópolis

- Cravinhos

- Cunha

- Embu-guaçu

- Estrela do Norte

- Ferraz de Vasconcelos

- Guararapes

- Guareí

- Guarulhos

- Guzolândia

- Iacanga

- NGA

- Iguape

- Indiana

- Itapecerica da Serra

- Itapevi

- Itaquaquecetuba

- Itu

- Jacupiranga

- Jundiaí

- Juquia

- Lorena

- Manduri

- Martinópolis

- Micaratu

- Mongaguá

- Murutinga do Sul

- Naradiba

- Novais

- Ourinhos

- Pardinho

- Pederneiras

- Piquete

- Pirapozinho

- Porangaba

- Porto Feliz

- Presidente Epitácio

- Promissão

- Quadra

- Restinga

- Rinópolis

- Sandovalina

- Santo André

- Santo Antônio da Alegria

- São José dos Campos

- São Lourenço da Serra

- São Paulo

- São Sebastião

- Sarutaiá

- Sebastianópolis do Sul

- Serrana

- Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - Semasa

- Suzano

- Tabapuã

- Taboão da Serra

- Tarabai

- Tatuí

- Torre de Pedra

- Urânia

- Valinhos