Minerva compra 98% da Irapuru Energia II por R$ 20 mi

São Paulo, 20 - A Minerva Foods anunciou, em Fato Relevante, a aquisição de 98% das ações ordinárias da Irapuru II Energia S.A., uma subsidiária da Elera Energia S.A. O valor da compra é de R$ 20 milhões. A negociação já foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e está sujeita à verificação das demais condições previstas em contrato.Com a transação, a companhia visa implementar um projeto de autoprodução de energia por fonte fotovoltaica na cidade de Janaúba (MG). Com capacidade instalada de 48,118 MWac, o projeto fornecerá energia para abastecer parte do consumo de nove plantas da Minerva no Brasil.As plantas da Minerva já consomem energia renovável via mercado livre desde 2020. Além disso, a companhia adquire Certificados de Energia Renovável por meio de sua subsidiária Minerva Energia, para neutralizar as emissões de gases do efeito estufa em todas as operações.