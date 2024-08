Emater: prejuízos pela geada, concentrados em área de baixada, serão mensurados

São Paulo, 29/08 - As chuvas da semana passada no Rio Grande do Sul proporcionaram a reposição de umidade no solo e beneficiaram o desenvolvimento das lavouras de trigo, ainda que a massa de ar frio que veio depois tenha causado a formação de geadas de intensidade variável. "A avaliação inicial indica que a maioria das lavouras não sofreu prejuízos, exceto em algumas áreas de baixada, onde a intensidade das geadas foi maior e as plantas estavam em estágios reprodutivos. Uma análise mais detalhada de possíveis perdas será realizada, nos próximos dias, por meio de vistorias técnicas", disse a Emater em nota.Apesar da intercorrência climática, o aspecto geral do trigo no Estado é considerado satisfatório, segundo a Emater, e as perspectivas de produtividade permanecem favoráveis. A área cultivada, conforme dados da Emater/RS-Ascar, é de 1.312.488 hectares, e a produtividade prevista está em 3.100 kg/ha. Atualmente, 76% das lavouras de trigo estão em desenvolvimento vegetativo, 20% em floração e 4% em enchimento de grãos.