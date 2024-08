PCC usa maquininhas de cartão para lavar dinheiro do tráfico, diz investigação

"Além disso, Marques de Souza transfere o veículo Mercedes Benz 2018/2019, avaliado em cerca de R$ 660.000,00 para a empresa Smart Money Investimentos e Participações, de propriedade de Aedi Cordeiro dos Santos, provável sócio oculto de Denis Arruda na Yespay. O veículo foi apreendido nos autos da Operação Black Flag em maio de 2021, na posse de Aedi", cita trecho de relatório da Polícia Federal. A Smart Money é apontada pela PF como empresa de fachada fundada por Aedi Santos.

Denis Arruda é citado como líder da T10 Bank, um dos alvos da Operação Concierge, que é investigada por auxiliar pessoas físicas e jurídicas com criação de contas invisíveis para evitar rastreamento das autoridades públicas, o que permite lavagem de dinheiro e evita bloqueio de valores. O PCC é apontado como cliente do grupo. A I9Pay também é uma fintech investigada na operação. De acordo com os dados da investigação, as empresas eram hospedadas em instituições financeiras de grande porte autorizadas pelo Banco Central (Bancos Bonsucesso e Rendimento).

Entre a Smart Money e a Cedro Preparação de Documentos e Serviços Ltda, empresa também com participação de Denis Arruda, há apenas uma transação no valor de R$ 225 mil, realizada em novembro de 2020, "que também pode ser pagamento pelo veículo, inclusive não há transação entre a Smart Money e Marques de Sousa", apontam os investigadores.

Nos documentos encaminhados à Justiça, há citação de que a estreita relação entre Aedi Santos e Denis Arrruda, por meio de empresas de fachada, tem como objetivo "operar o branqueamento de capitais para terceiros e obter lucro, ainda que seus clientes sejam integrantes da facção criminosa PCC".

Na operação Fim da Linha, deflagrada em abril deste ano, há investigação sobre suposta atuação do PCC para lavar dinheiro por meio das empresas UPBus e Transwolff, que operam no sistema de transporte público da capital paulista. Em um documento do Ministério Público, há citação sobre outra empresa de pagamento por meio de maquininha de cartão de crédito supostamente sendo utilizada para lavagem de dinheiro.

"Segundo se apurou, Luiz Sergio Ferreira da Mota era sócio oculto da empresa que operava com 'maquininhas' de pagamento. O auto de infração comprovou que a Zigpag utilizava essas maquininhas para fazer diversos repasses de valores, sem qualquer motivo comercial, ou alugar maquininhas a comerciantes para que estes não tivessem seu faturamento em seu nome", citam os investigadores. Ferreira da Mota é apontado como sócio de uma empresa com ligação da SPE 7 de Admar de Carvalho Martins, que "estão inseridos em um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro do PCC", aponta o Gaeco.