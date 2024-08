Prefeito no AM promete 'whey de graça' caso o candidato que apoia seja eleito

Raylan Barroso (União Brasil), prefeito de Eirunepé, cidade do interior do Amazonas com 33 mil habitantes, prometeu "whey de graça" caso o candidato que ele apoia para sua sucessão, Anderson Araújo (PT), seja eleito.

A proposta faz parte de um projeto de academias populares que levaria espaços de musculação gratuitos, com suplementação de proteína, para a população da cidade. O anúncio foi feito por Barroso em um comício na última sexta-feira, 23.

"Além de os jovens poderem malhar de forma gratuita, quando terminarem suas atividades, vai ter whey de graça para vocês tomarem a proteína de vocês", disse o prefeito no vídeo. Questionado pelo Estadão, o partido não respondeu qual seria o custo desse projeto.