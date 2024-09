Polícia prende suspeito de roubar celular da cantora Sula Miranda na zona oeste de SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta terça-feira, 10, um homem de 19 anos suspeito de roubar o telefone celular da cantora Sula Miranda em 2 de setembro na Rua Traipu, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Na ocasião, ela andava pela calçada quando o homem passou de bicicleta e furtou o aparelho.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o suspeito já foi investigado por envolvimento com uma quadrilha de roubo e furto de celulares que age na região central de São Paulo. Ele cumpria medidas após ser condenado no ano passado e passou a ser monitorado por policiais após ser flagrado por câmeras de segurança praticando o crime contra a cantora.

Na época, procurada, a assessoria da artista disse que, apesar do susto e do transtorno, ela estava bem.

"Com as imagens, os agentes do 77º Distrito Policial conseguiram identificar o envolvido. Durante o monitoramento pelas ruas do centro da capital paulista, os policiais localizaram uma pensão onde o suspeito passava os dias. Após campana, os investigadores conseguiram deter o homem ontem em frente ao imóvel", diz a SSP.

No quarto do suspeito, foram encontradas as roupas que ele usava no dia do roubo do celular de Sula Miranda. Já a bicicleta supostamente utilizada por ele para cometer o crime e o smartphone dela não foram encontrados. A polícia acredita que ele trocou a bicicleta por outra para dificultar a investigação e vendeu o aparelho furtado.

"O homem, que está à disposição da Justiça, foi levado à sede do 77º DP, onde o caso foi registrado como associação criminosa", afirma a pasta. Segundo a polícia, ele age na região desde 2022. Em maio do ano passado, foi autuado por furto qualificado e estava cumprindo medidas judiciais restritivas.

Conforme as investigações, os integrantes da quadrilha transitam pelos bairros centrais de São Paulo, simulando serem ciclistas e aproveitando-se da distração das vítimas para praticar o crime. "Trata-se de um bando estruturado, com tarefas determinadas", afirma a Polícia Civil.

"Cabe a um dos autores a subtração do aparelho que, após deixar o local rapidamente de bicicleta, entrega o celular subtraído a um segundo autor que, também de bicicleta, vai até um local pré-determinado a fim de vender aos receptadores." Outros quatro suspeitos também são investigados por envolvimento nos crimes pelo 77º DP.