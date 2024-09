PF prende quatro por informações falsas em eleições municipais no Rio

A Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro abriu na manhã desta quinta-feira, 12, a Operação Teatro Invisível na mira de uma quadrilha que divulgava informações falsas sobre candidatos a prefeito de mais de dez municípios - Paraty, São João de Meriti, Mangaratiba, Cabo Frio, Guapimirim, Carapebus, Paracambi, Itatiaia, Araruama, Itaguaí, Miguel Pereira, Belford Roxo e Saquarema. Quatro investigados foram presos preventivamente durante a ação.

Agentes foram às ruas para vasculhar 15 endereços no Rio. As ordens foram expedidas pelo juízo da 8ª Zona Eleitoral do Estado, que ainda determinou bloqueios de até R$ 1 milhão de cada investigado.

Durante as diligências, a PF apreendeu R$ 188,3 mil em espécie. Também foram recolhidos três veículos de luxo blindados. Um dos carros foi confiscado com o alvo principal da ofensiva, capturado na rua no Recreio dos Bandeirantes, zona Oeste do Rio.

A Polícia Federal suspeita que o grupo desenvolveu um "sofisticado e lucrativo esquema baseado na contratação de pessoas com o objetivo de influenciar no processo eleitoral de diversos municípios". Os líderes chegaram a ocupar funções públicas em diversas cidades do Estado, diz a PF.

Os investigadores indicam que a quadrilha atua pelo menos desde 2016, já tendo influenciado no mínimo em três eleições municipais.

Segundo o inquérito da PF, as pessoas contratadas pelo grupo recebiam instruções dos coordenadores para difusão de mentiras sobre diferentes candidatos a prefeito. A partir daí o pessoal arregimentado para essa etapa da fraude começava a circular pelas cidades espalhando informações falsas em pontos de ônibus, padarias, filas de bancos, bares e mercados.

A estratégia visava beneficiar candidatos para os quais o serviço criminoso foi contratado.

A PF diz que os "atores contratados" recebiam R$ 2 mil por mês. Já os coordenadores do esquema embolsavam R$ 5 mil. Eles também eram admitidos para ocupar funções nas próprias administrações municipais.

Em anos eleitorais, quando o esquema entrava em operação, coordenadores eram exonerados de seus cargos e substituídos por "laranjas", possíveis funcionários fantasmas, diz a corporação.

"A 'campanha' de propaganda criminosa possuía um processo de aferição de resultado incluído no seu planejamento por meio da elaboração de relatórios diários das atividades, com a especificação da quantidade de eleitores abordados por dia, número de votantes em cada candidato e o total de eleitores convertidos para o candidato beneficiário do esquema criminoso", detalha a PF.

A ofensiva apura suposta formação de quadrilha, desvio de funcionários públicos, uso de "laranjas" para burlar incompatibilidades com o exercício da função pública, lavagem de dinheiro, constrangimento ilegal de servidores (assédio eleitoral), assim como crimes de difusão de desinformação, previstos no Código Eleitoral.