Boulos diz que ter apoio de Lula vai ajudar a resolver problema de moradia em SP

Ao ser questionado sobre um possível conflito entre os interesses da Prefeitura e o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) caso eleito, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) ressaltou os feitos do movimento do qual já foi líder e afirmou ter orgulho do que já fez pelas pessoas mais pobres. Ele ainda disse que o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu padrinho político, vai ajudá-lo muito a resolver a questão de moradia na capital.

"Hoje, o maior empreendimento de habitação que está sendo feito na cidade de São Paulo é lá em Itaquera. O Copa do Povo, com 2.650 apartamentos. Fruto de uma parceria do movimento com o governo federal", disse Boulos. "Ter a Marta (Suplicy) dos CEUs, do Bilhete Único, como vice também vai ajudar. Aliás, foi ela que criou a Secretaria de Segurança Urbana enquanto prefeita. Eu vou dobrar o efetivo da GCM e valorizar os guardas", continuou Boulos.