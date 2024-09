O que se sabe sobre o 'maníaco do carro' suspeito de atacar mulheres em SP

A Polícia Civil continua à procura de um suspeito de atacar mulheres na região da Mooca, zona leste de São Paulo. Conhecido como "maníaco do carro" ou "maníaco do Uno", ele tenta agarrar as vítimas e levá-las para dentro do seu veículo.

Conforme divulgado na quinta-feira, 19, trata-se de Solirano de Araujo Sousa, de 48 anos. O pedido de prisão temporária solicitado pela autoridade policial do 57º Distrito Policial (Parque da Mooca) foi deferido pela Justiça na quinta-feira, 19. A defesa do suspeito não foi localizada pela reportagem.

No mesmo dia, as autoridades divulgaram imagens do homem. A polícia pediu à população informações que possam auxiliar as autoridades a localizar o agressor por meio do Disque Denúncia 181 pelo site. As investigações estão em andamento pelo 57° Distrito Policial (Parque da Mooca).