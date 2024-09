Nunes diz durante debate que não vai permitir 'indústria da multa' em SP

O prefeito em busca de reeleição, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que "não vai permitir a indústria da multa" após ser perguntado sobre a escalada de mortes no trânsito da cidade de São Paulo, e o veto do emedebista à instalação de novos radares na capital. A resposta foi dada durante debate no SBT, que ocorre nesta sexta-feira, dia 20.

Nunes continuou dizendo que decretou que apenas incluirá novos radares sob embasamento de estudos técnicos que justifiquem a instalação. O prefeito de São Paulo falou da faixa azul instalada para priorizar a vida dos motociclistas, e de semáforos inteligentes que estão sendo substituídos pelos antigos.

Guilherme Boulos (PSOL), chamado para comentar as respostas de Nunes, disse que a educação no trânsito "é muito importante", mas que a postura do atual gestor "varia de acordo com a eleição", dizendo que Nunes "teve a oportunidade, durante três anos, mas não fez".