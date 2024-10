CNJ afasta por 60 dias desembargador que postou 'padrão das eleitoras' de Lula e Bolsonaro

Sete publicações entraram na mira do CNJ, entre elas: uma que trata do "suposto padrão das eleitoras dos então candidatos Bolsonaro e Lula"; um comentário em postagem com a mensagem "Vocês têm 37 dias para decidir se querem passear com seus cachorros ou se 'alimentar'"; e, ainda, uma outra: "Sujeito nojento", acompanhada das frases: "Você acha normal ter relações sexuais com animais? O Lula acha!."

Além de atribuir à sua própria filha as postagens, o desembargador do TRT-15 sustentou nos autos do CNJ que as publicações foram "excessivamente dimensionadas de tal maneira que extrapolaram e até deturparam, em suas alegações, os respectivos teor e intenção constatados naqueles posts".

Ao analisar o caso, a juíza Renata Gil, relatora, afastou a alegação de que o desembargador não seria responsável pelas publicações, destacando contradição de versões dadas pelo magistrado.

Segundo a conselheira, no momento das publicações, o desembargador estava no pleno exercício do cargo e trabalhando normalmente, embora de maneira telepresencial, por motivos de saúde.

"Não soa crível, nos moldes já anteriormente salientados, que o requerido, trabalhando remotamente, não tenha feito uso de seu telefone celular e não tenha acessado as suas postagens, passando ao largo das publicações em suas redes sociais por todo o lapso ora enfocado, tendo ciência de que a filha tinha o hábito de publicar em sua conta, conforme reconhecido inclusive pelo magistrado", apontou Renata Gil.

Ao dosar a pena do desembargador, a conselheira apontou peculiaridades que ensejam uma "penalidade mais severa". Ela citou o fato de as publicações terem sido feitas em período eleitoral, mas destacou em especial o "teor marcadamente discriminatório" de um dos conteúdos.