Jornalistas da EBC entram em greve pela 3ª vez em um mês por isonomia salarial

Os sindicatos que representam os jornalistas informaram que a situação já foi discutida com representantes da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, à qual a EBC é vinculada, e da Secretaria de Coordenação e Governança de Empresas Estatais do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Esta é a terceira greve dos jornalistas da EBC desde o início de setembro. A primeira, realizada entre os dias 3 e 4, contou com a adesão de 95% dos profissionais, segundo os sindicatos.

A segunda foi entre os dias 24 e 25, totalizando mais 48 horas de paralisação. Todas as mobilizações têm como objetivo pressionar o governo a reverter a decisão que resulta em salários menores para os jornalistas se equiparados a outros funcionários com ensino superior e promover a equiparação dos vencimentos de profissionais com nível médio.

A nova paralisação deve afetar TV Brasil, Agência Brasil, Rádio Nacional, Rádio MEC, Canal Gov, Agência Gov, Voz do Brasil, TVs universitárias e outros produtos do grupo.