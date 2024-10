Rapper pede R$ 125 mil de Pablo Marçal por utilização de música em campanha sem autorização

Em setembro, o músico já havia notificado Marçal para retirar a música de sua campanha. Na ocasião, a assessoria do rapper divulgou uma nota nas redes sociais afirmando que ele "não autorizou em nenhum momento o uso de sua obra para fins eleitorais".

"Muito menos o uso de sua música 'Oitavo Anjo' na campanha política do candidato a prefeito de São Paulo do partido PRTB. Até porque, as ideias do referido candidato não refletem em hipótese alguma a posição e opinião política pessoal do artista", disse em nota.

No total, os advogados de Dexter pedem a exclusão de três postagens no Instagram, que utilizam trechos da música, além de uma publicação no TikTok, em que Marçal faz menção direta ao rapper.