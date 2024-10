Lava Jato: Duque quer benefício de Odebrecht e recorre ao STF para derrubar 39 anos de prisão

Em decisão monocrática, Toffoli argumentou que não poderia analisar o pedido de Duque, mas a Justiça de primeiro grau sim. Em sua avaliação, o caso de Duque é diferente dos episódios de outros réus da Lava Jato aos quais o ministro estendeu os efeitos da decisão que beneficiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em especial o delator Marcelo Odebrecht, o príncipe das empreiteiras.

Segundo Toffoli, para que fosse reconhecida a existência de conluio no caso de Duque - como ocorreu no caso de outros réus confessos da Lava Jato - seria necessário "analisar elementos estranhos" aos que já foram submetidos ao crivo da Corte, em especial porque a conduta questionada pelo ex-diretor de Serviços da Petrobras é a do Ministério Público, segundo o ministro.

Ao pedir a Toffoli que estendesse a Duque os efeitos da decisão que beneficiou Odebrecht e Lula, a defesa buscou abrigo em diálogos de uma outra Operação, a Spoofing - investigação sobre hackers que invadiram comunicações de Sérgio Moro e procuradores.

"Com efeito, os diálogos transcritos na inicial entre o ex-magistrado e membros do Ministério Público não revelam conluio direto em relação ao ora requerente (Duque), residindo a causa da querela nos diálogos mantidos entre integrantes do Parquet (Ministério Público) com o objetivo de se obter o acordo de colaboração, matéria estranha aos precedentes invocados", anotou o ministro.

Toffoli destacou que a anulação de atos da 13ª Vara Federal de Curitiba - sob titularidade de Moro na Lava Jato -, não atingiu acordos de delação. Como mostrou o Estadão, o ministro tem encaminhado os pedidos de derrubada de colaboração premiada aos juízos que homologaram os respectivos feitos.

O pedido de Duque que agora será analisado pela Segunda Turma aportou na Corte em julho, dias após a juíza Carolina Lebbos expedir o mandado de prisão de Duque, sentenciado a 39 anos, dois meses e 20 dias de prisão, em regime fechado.