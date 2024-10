Lula terá dia sem compromissos oficiais nesta quarta-feira

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto divulgou por volta das 11h a agenda oficial de Lula, que não tem mais compromissos oficiais para esta quarta-feira, 2. O único registro é o da chegada do presidente a Brasília depois de viagem ao México. Lula deveria ter chegado da viagem internacional nesta madrugada, mas só pousou no Brasil às 10h12. Houve um problema em seu avião, que o fez voltar para a Cidade do México depois de quase cinco horas voando em círculos para queimar combustível. Só depois seguiu para o Brasil em outra aeronave.