Pesquisa Real Time de Sorocaba: Manga tem 70%, Balas, 9%, e Paulinho, 7%

A pesquisa da Real Time Big Data sobre a intenção de voto do eleitor de Sorocaba (SP) divulgada nesta quarta-feira, 2, aponta que a disputa não será estendida a uma segunda etapa do pleito. O atual prefeito, Rodrigo Manga (Republicanos), tem 70% das menções no cenário estimulado - quando a lista com o nome dos candidatos é apresentada aos entrevistados.

Na sequência, estão Danilo Balas (PL), com 9%, e Paulinho do Transporte (PT), com 7%. O candidato Calebe Henrique (PCO) não pontuou. Outros 7% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo, e 7% não sabem ou não quiseram responder. Veja os números: