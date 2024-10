Turista de SP morre após lancha afundar em tempestade de granizo em Minas

Uma turista de 66 anos morreu no naufrágio de uma lancha durante um passeio em um cânion do Rio Grande, no município de Sacramento, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. A vítima era moradora de Franca, no interior paulista, e seguia no barco com familiares para visita às cachoeiras da região. Uma tempestade de granizo teria causado o acidente. O corpo foi resgatado preso à embarcação, a 40 m de profundidade.

O naufrágio ocorreu no domingo, 29, e o corpo foi localizado na segunda-feira, 30, pela equipe de salvamento da Marinha, auxiliada por um mergulhador contratado pela família da vítima.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o barco foi envolvido por uma tempestade repentina, com queda intensa de granizo. As fortes ondas que se formaram fizeram a embarcação virar, afundando em seguida.

A maior parte dos ocupantes era da mesma família. Eles se agarraram às pedras do cânion e foram resgatados. A idosa acabou presa na embarcação e desapareceu. As buscas foram iniciadas logo após o afundamento do barco.

A vítima foi sepultada nesta terça-feira, dia 1º, no Cemitério da Saudade, em Franca. A Polícia Civil de Sacramento e a Marinha investigam as causas do naufrágio.