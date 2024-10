Debate: Boulos diz que há 'gama de denúncias' contra Nunes por falta de transparência

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) questionou o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) sobre "gama de denúncias" por falta de transparência em relação a concessões de serviços públicos para a iniciativa privada. "O problema da sua gestão é a falta de transparência. Obras sem licitação, que favoreceu amigos seus", disse o psolista.

Em resposta, o emedebista citou a relatoria de Boulos na Câmara no caso das chamadas "rachadinhas" do deputado André Janones (Avante-MG) e insinuou que o psolista interviu a favor do parlamentar acusado por amizade.

"O Nunes mente e nem fica vermelho. 'Rachadinha' pra mim é crime. Independentemente de ser do Janones ou do Flávio Bolsonaro", respondeu Boulos.

O psolista ainda mencionou uma reportagem do portal UOL que revelou que um dos chefes de gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana é ex-cunhado do Marcola, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC). Nunes disse que o funcionário da Prefeitura é "de carreira", e que começou a trabalhar na gestão da ex-prefeita Luiza Erundina.