Debate: Boulos exalta apoio de Marta Suplicy e Lula e expõe proposta de redução de IPTU

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) exaltou a união com Marta Suplicy (PT), sua candidata a vice, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caso seja eleito.

Ele falou em "revolucionar" a área da saúde na capital. "Eu juntei um time muito qualificado para revolucionar a saúde em São Paulo. Juntei e chamei a Marta Suplicy para ser minha vice. A Marta é minha vice. Tenho apoio do presidente Lula, que vai me apoiar para fazer o Poupatempo da Saúde".

Redução de IPTU para empresas que empregarem na periferia

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse que empresas que empregarem na periferia poderão ter redução do IPTU caso ele seja eleito.

Boulos citou a zona leste como um dos exemplos de onde mais saem pessoas para trabalhar. "O trabalho que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro do ano que vem vai levar emprego para a periferia da cidade. Você que mora na zona leste e atravessa a cidade toda, a gente vai gerar emprego perto da sua casa, estimulando, inclusive, com redução de IPTU para as empresas que forem gerar empregos na periferia".

Boulos também disse que não haverá nenhum aumento de impostos na cidade de São Paulo se for eleito. "O problema da prefeitura não é falta de dinheiro", disse Boulos.

Ele havia sido questionado pelo candidato José Luiz Datena (PSDB) sobre o tema sorteado para o embate entre os dois que era Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O tucano perguntou ao psolista sobre como ele iria colocar em prática algumas de suas propostas sem aumentar o tributo.

Na sequência, o candidato do PSOL passou a detalhar suas propostas sobre mobilidade urbana. O deputado federal prometeu finalizar as obras ainda não concluídas de corredores de ônibus.

Datena, em réplica, reforçou a proposta de criar empregos regionalizados nas periferias da cidade por meio da redução do IPTU. A proposta, segundo o tucano, também será utilizada para revitalizar o centro da capital paulista.