Debate da Globo no Rio: candidatos bolsonaristas fazem dobradinha para atacar Paes

Os dois candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro representantes do bolsonarismo na capital fluminense, Rodrigo Amorim (União Brasil) e Alexandre Ramagem (PL), fizeram uma dobradinha contra o atual prefeito Eduardo Paes (PSD), líder nas pesquisas de intenção de voto, no primeiro bloco do debate promovido pela TV Globo na noite desta quinta-feira, 3. Para atacar Paes, a dupla usou temas recorrentes do grupo liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro: aborto, liberação de drogas e insinuou a participação do prefeito em esquemas de corrupção investigados pela Lava Jato.

As estratégias de campanha de Paes e Ramagem se mantiveram no último debate antes do primeiro turno. O atual prefeito voltou a associar o bolsonarista à política de segurança pública do governador Cláudio Castro (PL): "No dia em que foram divulgados os últimos índices de segurança publica, o senhor estava ao lado do seu padrinho, o governador Cláudio Castro, que é quem comanda a segurança pública, no Rock in Rio", alfinetou Paes.

Ramagem rebateu e, pela primeira vez, minimizou o apoio de Castro e focou no apoio recebido do ex-presidente Bolsonaro. "Eu não tenho padrinho Cláudio Castro. Eu sou liderado por Jair Messias Bolsonaro", disse, criticando em seguida a gestão do governador do Estado. "É uma gestão medíocre. Tem muito a se fazer".

Apoio de Lula também é alvo no debate

Outro ponto tratado pelos dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas foi o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao atual prefeito. Segundo Ramagem, Paes "esconde Lula atrás do armário". "É um presidente contra o povo.

Seguindo a estratégia de campanha, Paes evitou a nacionalização do debate e relativizou o apoio do petista: "Eu sou aliado do presidente Lula, mas não somos iguais. Trabalhamos juntos".

Cinco candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro participam, na noite desta quinta-feira, 3, do último debate na TV antes do primeiro turno. Alexandre Ramagem (PL), Eduardo Paes (PSD), Marcelo Queiroz (PP), Rodrigo Amorim (União Brasil) e Tarcísio Motta (PSOL) foram convidados pela TV Globo para o encontro nos Estúdios Globo, na zona oeste da capital fluminense.

Os candidatos ficarão posicionados lado a lado no estúdio em posições definidas por sorteio. O debate terá quatro blocos. O primeiro e o terceiro blocos terão temas livres e o segundo e o quarto serão com temas determinados pela organização do encontro.

Em cada bloco, o candidato sorteado escolhe para quem direciona sua pergunta, entre os que ainda não tiverem respondido naquele bloco. De acordo com as regras, todos deverão fazer uma pergunta e responder a uma pergunta.

Nos blocos com tema determinado, o mediador vai sortear em uma urna o tema que deverá ser abordado pelos candidatos. Ao final do último bloco, cada candidato terá 2 minutos para fazer suas considerações finais.