Luis Rua é nomeado para secretaria de Relações Internacionais da Agricultura

Brasília, 4 - O novo secretário de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura, Luis Rua, foi nomeado oficialmente para o cargo nesta sexta-feira, 4. A nomeação consta em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), conforme antecipou na quinta o Broadcast Agro. A portaria do DOU traz ainda a exoneração, a pedido, o ex-secretário Roberto Perosa, que deixa o cargo para retornar ao setor privado. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, revelou ontem à reportagem que a escolha de Luis Rua para o posto deve-se à sua experiência na área internacional e capacidade técnica. "Foi uma escolha técnica. Rua dará sequência favorável ao trabalho de Perosa, que fez uma grande gestão", disse o ministro.A SCRI é a pasta responsável pelas negociações internacionais bilaterais do agronegócio e conduz o processo de aberturas de mercado. A escolha de Rua é bem-vista no setor privado pela sua experiência em negociações para aberturas de mercado, em estudos de inteligência comercial e expertise em relacionamento com governos e embaixadas. Luis Rua estava à frente da diretoria de Mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) desde 2020 e integrou várias comitivas internacionais do governo no cargo. Anteriormente, ele atuou como gerente de Relações Corporativas para a América Latina da BRF, com sede na Argentina. Ele também já foi vice-presidente do Departamento de Comércio Internacional da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Brasil-Argentina (Cambras) e teve passagens pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Rua assume o posto após a saída de Perosa, após 21 meses na gestão. À frente da secretaria de Comércio e Relações Internacionais, Perosa conduziu os processos de 248 aberturas de mercado para produtos agropecuários em 60 destinos. Perosa relatou à reportagem que, num primeiro momento, enquanto cumpre a quarentena de desligamento do serviço público, vai se dedicar à propriedade da família na região de São José do Rio Preto (SP), onde tem produção de cana-de-açúcar e pecuária. Após esse período, ele deve avaliar novos projetos na iniciativa privada.