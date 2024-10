Em Fortaleza, briga dos Gomes dá força ao PT; PL cresce no final

Com candidaturas competitivas em Fortaleza, Natal e Teresina, o PT pode reverter o resultado ruim de quatro anos atrás quando não elegeu nenhum prefeito de capital. Em 2022, na eleição presidencial, a Região Nordeste deu uma vitória expressiva ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 12,9 milhões de votos a mais do que para Jair Bolsonaro.

Fortaleza deve ter a disputa mais apertada nas capitais nordestinas e vai reproduzir a batalha de 2022 entre o PT e o PL. Pesquisa da Quaest divulgada ontem indica um segundo turno entre o deputado federal André Fernandes (PL), com 33% das intenções de votos válidos Evandro Leitão (PT), com 31%.

A candidatura do petista foi impulsionada em razão de uma briga entre os irmãos Ciro e Cid Gomes no final do ano passado. Na ocasião, Ciro propôs à direção nacional do PDT uma intervenção no partido no Ceará, à época comandado por Cid.

A disputa rachou a legenda e pedetistas migraram para o PT e PSB - Leitão foi eleito deputado estadual pelo PDT por quatro mandatos seguidos antes de rumar para o partido de Lula. O desentendimento entre os Gomes impactou a candidatura de José Sarto (PDT), atual prefeito e candidato à reeleição, que no começo da corrida aparecia com boas chances de ir ao segundo turno - no pesquisa da Quaest de ontem, ele aparece em terceiro, com 19%.

"Para o PT, ter um prefeito eleito em Fortaleza vai significar uma grande vitória, e talvez a mais significativa do ponto de vista do poder e da força do ministro Camilo Santana", diz Monalisa Soares Lopes, professora e pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Uma disputa interna também deu força ao candidato do PL. Presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto interveio na legenda no Ceará e nomeou o deputado estadual bolsonarista Carmelo Neto como comandante da sigla no Estado, afastando Acilon Gonçalves, prefeito quatro vezes de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, que apoiou Sarto em 2020.

A mexida deu força à candidatura do bolsonarista Fernandes - eleito deputado federal mais bem votado do Estado em 2022, com 229.509 votos. Quem perdeu espaço no campo da direita foi ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), que aparecia na frente em sondagens no começo da campanha.

Já em Recife, Salvador e Maceió, pesquisas mais recentes apontam vitória no primeiro turno dos atuais prefeitos - João Campos (PSB), Bruno Reis (União Brasil) e João Henrique Caldas (PL), respectivamente.

RECIFE

Na capital pernambucana, Campos deve vencer no primeiro turno com votação expressiva. Menos pela disputa de hoje, a eleição ao executivo municipal antecipa o embate daqui dois anos ao governo estadual, com a atual governadora Raquel Lyra (PSDB), que pode ter Campos como adversário. Ele nega. "Não vou falar sobre a eleição de 26, de 28, de 2030", disse em sabatina ao site G1.

SALVADOR

Na capital baiana, Bruno Reis (União Brasil) apresentou ampla vantagem na pesquisa. O PT, do atual governador Jerônimo Rodrigues, nem lançou candidato e resolveu apoiar o vice-governador Geraldo Júnior (MDB). "Existem mais dúvidas em quem ficará em segundo lugar do que o resultado da eleição em si", diz Paulo Fábio Dantas Neto, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia.

MACEIÓ

Caldas tem como adversário mais próximo Rafael Brito (MDB), e aparece com 77% de intenções de votos. "Estamos falando de uma capital conservadora", lembra Luciana Santana, professora de Ciência Política na Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

SÃO LUÍS

Na capital do Maranhão o cenário é inusitado. O deputado federal Duarte Júnior (PSB) construiu uma coligação que reúne PT e PL, mas sua candidatura, que tem o apoio do governador Carlos Brandão (PSB), não decolou. Segundo a pesquisa, o candidato à reeleição Eduardo Braide (PSD) deve vencer no primeiro turno.

JOÃO PESSOA

Em João Pessoa, a campanha foi sacudida na reta final com a prisão, em 28 de setembro, da primeira-dama, Maria Lauremília Lucena, em investigação da Polícia Federal (PF) que apura coação violenta de eleitores. Ela foi solta na segunda-feira, dia 1.º. As suspeitas, porém, ainda não foram capazes de alterar a preferência do eleitor. A última pesquisa aponta para um favoritismo de Cícero Lucena (Progressistas) à reeleição.

TERESINA

Com apoio do governo do Piauí, o deputado estadual Fábio Novo (PT) tem como adversário o ex-prefeito Silvio Mendes (União Brasil). O embate pode seguir para o segundo turno.

ARACAJU

A capital de Sergipe é a única nordestina em que a pesquisa aponta um bolsonarista com liderança confortável, com Emília Corrêa (PL) com chances de se eleger no primeiro turno.

NATAL

Em Natal, a disputa está apertada. Pesquisa da Quaest mostra a deputada federal Natália Bonavides (PT) na terceira posição, pouco atrás do empresário Paulinho Freire (União Brasil) e do ex-prefeito Carlos Eduardo (PSD). Natália tem como trunfo o apoio do governo do Estado, chefiado pela petista Fátima Bezerra.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.