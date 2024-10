Ato de Marçal é 'perversão do processo democrático', diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse há pouco que o ato do candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), que divulgou um boletim médico falso do candidato Guilherme Boulos (Psol), se direcionou ao psolista pelo fato dele liderar a disputa, em sua visão. "Ato de Marçal de disseminar laudo falso é perversão do processo democrático", afirmou.

Ele disse acreditar que à Justiça Eleitoral tomará medidas firmes em casos como esses e que, no próximo ano, o Congresso Nacional deve trabalhar para aprimorar o processo eleitoral.

Ele disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou, nesse mandato, mais apoios a candidatos de sua base do que em outras eleições nas quais era presidente da República. "É que as pessoas têm a memória de anos em que ele não era presidente. Hoje ele tem uma agenda de presidência, agenda internacional. Vamos encaminhar questão de aumento de pena para crimes ambientais", disse.