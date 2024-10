ABPA: exportação de carne de frango em setembro sobe 22,1% ante setembro de 2023

São Paulo, 7 - As exportações de carne de frango no mês de setembro totalizaram 485 mil toneladas, volume 22,1% maior em comparação com as 379,1 mil toneladas embarcadas em igual mês do ano passado. É o segundo maior volume mensal embarcado em um mês pelo setor (o maior da série ocorreu em março de 2023, com 514,6 mil toneladas). Os números fazem parte de levantamento mensal da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), divulgado nesta segunda-feira, 7.A receita cambial obtida no mês passado atingiu US$ 953,8 milhões, saldo 32,6% maior ante o total registrado em setembro de 2023, com US$ 831 milhões. É a segunda maior receita mensal já obtida pelas exportações de carne de frango do Brasil, só atrás de março de 2023, com US$ 980,5 milhões.A China foi o principal destino da carne de frango com Brasil em setembro, com 55,1 mil toneladas, volume 3,4% menor em relação ao ano anterior. Os Emirados Árabes Unidos importaram 41,4 mil toneladas (+17,6%), seguido por Japão, com 36,5 mil toneladas (+48,6%), Arábia Saudita, com 29,9 mil toneladas (+5,9%), África do Sul, com 28,4 mil toneladas (+38,2%), México, com 23,8 mil toneladas (+57%), União Europeia, com 23,7 mil toneladas (+58%) e Gana, 16,1 mil toneladas (+198,4%). Filipinas, com 15,9 mil toneladas (-4,3%) e Kuwait, com 13,1 mil toneladas (+66,2%) completam o top 10. "Oito dos dez principais importadores de carne de frango do Brasil registraram fortes altas em suas importações. Mesmo entre aqueles com desempenho inferior no comparativo mensal há boas notícias. É o caso da China, que retomou importações em níveis acima das 50 mil toneladas. Outro aspecto relevante é a alta das importações de mercados com alto valor agregado, como o Japão, o que teve impacto positivo no desempenho das receitas registradas em setembro", disse, na nota, o presidente da ABPA, Ricardo Santin. No levantamento por Estado, o Paraná continua como principal exportador, com 195,6 mil toneladas em setembro, volume 20% maior em relação ao igual período do ano passado. Em seguida estão Santa Catarina, com 105,6 mil toneladas (+23,1%), Rio Grande do Sul, com 63,2 mil toneladas (+12,4%), São Paulo, com 28,1 mil toneladas (+30,5%) e Goiás, com 19,5 mil toneladas (+3,4%). Em 2024No acumulado de janeiro a setembro, as exportações de carne de frango totalizaram 3,917 milhões de toneladas, volume 0,6% maior que o total registrado nos nove primeiros meses de 2023, com 3,892 milhões toneladas. A receita acumulada no período alcançou US$ 7,273 bilhões, saldo 4% menor em relação ao obtido no igual período do anterior, com US$ 7,578 bilhões. "A forte alta registrada em setembro reverteu o desempenho registrado ao longo do ano, que agora é positivo e sinaliza seguir assim até dezembro. Com a elevação dos preços médios das exportações, também tivemos uma elevação nas receitas de setembro em níveis significativamente maiores que os registrados em volumes", avaliou o presidente da ABPA.