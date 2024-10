EUA: Crédito ao consumidor decepciona e cresce US$ 8,9 bi em agosto, diz Fed

O crédito ao consumidor cresceu US$ 8,9 bilhões em agosto nos Estados Unidos, de acordo com dados divulgados pelo Federal Reserve nesta segunda-feira, 7. O resultado ficou abaixo da estimativa compilada pela Factset, que previa alta de US$ 12 bilhões.

Em agosto, o crédito ao consumo aumentou a uma taxa anual ajustada sazonalmente de 2,1%. O crédito rotativo diminuiu 1,2% no comparativo anual, enquanto o crédito não rotativo aumentou 3,3% na mesma base de comparação, informou o Fed.

Os dados de crédito de julho foram revisados para US$ 26,7 bilhões, ante uma divulgação original de US$ 25,45 bilhões.