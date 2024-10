Plantio da safra de soja 2024/25 atinge 4,5%, diz AgRural

São Paulo, 7 - O plantio da safra brasileira de soja 2024/25 alcançou 4,5% da área prevista na quinta-feira passada, 3, em comparação com 2% uma semana antes e 10% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. Com mais umidade, o Paraná continua isolado na liderança, com um quarto de sua área já semeada. Em Mato Grosso, em compensação, o plantio é o mais lento desde a safra 2015/16, já que as chuvas registradas até aqui ainda não foram suficientes para normalizar as reservas hídricas do solo.Segundo a AgRural, o tempo quente e seco continua sendo o principal fator limitante do avanço do plantio de soja na maioria dos Estados brasileiros. No momento, os trabalhos progridem apenas em talhões que receberam melhores acumulados ou em áreas irrigadas. Em Mato Grosso, a maior preocupação é em relação à janela ideal de plantio da safrinha de algodão, que se concentra em janeiro.Plantio de milho verãoA semeadura de milho verão 2024/25 atingiu 37% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil na quinta passada, ante 30% na semana precedente e em linha com o índice de um ano atrás, de acordo com dados da AgRural. As condições climáticas favorecem o plantio e o desenvolvimento das lavouras nos Estados do Sul, onde os trabalhos ainda se concentram, comentou a AgRural. Na semana passada, porém, algumas áreas irrigadas começaram a ser semeadas em Minas Gerais.