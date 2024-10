Boulos diz que vai buscar eleitores de Marçal insatisfeitos com Nunes

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou na manhã desta terça-feira, 8, em entrevista à Jovem Pan News, que vai buscar eleitores do ex-coach derrotado no primeiro turno Pablo Marçal (PRTB) que estão insatisfeitos com a gestão do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). "Independentemente de considerações ideológicas, as pessoas me conhecem. Sabem que tenho lado, que não me movo porque alguém mandou ou porque recebi alianças", disse o psolista.

"Para se incomodar com 80 mil pessoas em situação de rua na cidade mais rica da América Latina não é preciso ser de esquerda ou de direita, basta ser humano", continuou o deputado federal. "É assim que nós vamos dialogar não só com os eleitores do Marçal, mas com 70% dos paulistanos que votaram pela mudança."

Questionado sobre ter perdido para o atual prefeito na zona sul da cidade, local em que historicamente a esquerda vai bem e reduto eleitoral da candidata a vice na chapa, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), Boulos disse que sua votação foi "estrondosa" na região.

"Eu ganhei no Campo Limpo, ganhei no Capão Redondo, ganhei no Piraporinha, ganhei no Valo Velho, ganhei no Jardim Ângela e ganhei no Jardim São Luís", afirmou. "O Ricardo Nunes só ganhou em Grajaú e Parelheiros por uma diferença muito pequena."