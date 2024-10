Cooxupé investe no mercado corporativo de SP com sociedade com Master Expresso

São Paulo, 9 - A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), do sul de Minas Gerais, anunciou, junto com a Mirante Investimentos, uma sociedade firmada com a Master Expresso, empresa que atua no mercado corporativo da região metropolitana de São Paulo há 27 anos. Dessa forma, a Cooxupé passa a atuar em um novo mercado, o de oferecer soluções de café para o ambiente corporativo. A operação neste nicho ocorre por meio da Torrefação da Cooxupé, presente no varejo brasileiro há 40 anos, informa a cooperativa em comunicado, sem dar detalhes de participação da sociedade.O serviço da Master Expresso abrange o fornecimento de máquina de espresso em comodato para empresas e food services, oferecendo todos os insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos, além dos próprios cafés em sachês da marca Prima Qualitá da Cooxupé e de outras opções que levam a assinatura da cooperativa.O superintendente de Torrefação e Novos Negócios da cooperativa mineira de café, Mário Panhotta da Silva, disse na nota que "a Cooxupé é reconhecida mundialmente pelo seu padrão de qualidade e de processos. Consideramos o mercado corporativo uma grande oportunidade para diversificarmos nossos negócios por meio da nossa indústria torrefadora, agregando mais valor para as famílias cooperadas, além de trazer aos consumidores uma nova experiência: da fazenda à xícara".Atualmente, a Torrefação da Cooxupé é a sétima maior indústria torrefadora do País, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic). Com o novo negócio, a empresa centraliza o café dos mais de 20 mil cooperados em um canal de distribuição diferente, levando para o consumidor corporativo uma bebida produzida por boas práticas agrícolas e fornecida por uma cooperativa com mais de 90 anos de atuação no cooperativismo brasileiro."Com essa junção de competências, a Master Expresso está pronta para ampliar o número de clientes, que terão à disposição os melhores cafés produzidos pelas nossas 20 mil famílias cooperadas, com rastreabilidade e certificação, garantindo a segurança alimentar do consumidor", comentou o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo.Já Márcio Graicer, sócio gestor da Master Expresso, enaltece a parceria entre a cooperativa e a empresa: "gora integrando o Grupo Cooxupé, temos todos os requisitos e mais oportunidades para expandir a atuação no mercado, levando aos nossos clientes um café chancelado pela cooperativa, com garantia total de procedência e sustentabilidade, pontos que a Master Expresso sempre prezou. Com a sociedade, as expectativas são ótimas para avançarmos ainda mais neste setor que já atuamos de forma consolidada há quase três décadas".