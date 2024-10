SC exporta 23,1% mais carne de frango e tem o melhor desempenho em 5 anos

São Paulo, 9 - A exportação de carne de frango in natura e industrializada de Santa Catarina em setembro alcançou 105,6 mil toneladas, avanço de 25,3% em relação a agosto e de 23,1% em comparação com setembro de 2023, informou, em nota, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) de Santa Catarina. Esse volume é o maior desempenho mensal desde maio de 2019.No total, Santa Catarina exportou 173,6 mil toneladas de carnes em setembro, que compreende frangos, suínos, perus, patos e marrecos e bovinos, entre outras, o que representou aumento de 13,8% na comparação aos embarques do mês anterior e de 17% em relação do registrado em igual mês de 2023. Em receita, o Estado faturou US$ 386,7 milhões em setembro, avanço de 16,9% em relação a agosto e de 26,4% na comparação com setembro de 2023. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).Ainda conforme o relatório, Santa Catarina foi responsável por 23,4% da receita gerada pelas exportações brasileiras de carne de frango de janeiro a setembro de 2024. Em relação à carne suína, o Estado exportou 61,4 mil toneladas em setembro, entre proteína in natura, industrializada e miúdos, queda de 0,7% ante agosto e alta de 10,1% ante setembro/2023. A receita no mês passado alcançou US$ 150,4 milhões, alta de 0,1% ante agosto e de 18% ante setembro/2023. Segundo o analista da Epagri/Cepa, Alexandre Giehl, a expectativa para a carne suína este ano é positiva. "Caso o ritmo de embarques se mantenha ao longo dos próximos meses, o Estado deve bater um novo recorde de exportações", avalia.