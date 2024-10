Quem está na frente? Nunes ou Boulos? Veja números das primeiras pesquisas do 2º turno em SP

As primeiras pesquisas eleitorais sobre o segundo turno das eleições 2024 em São Paulo indicam que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera as intenções de voto contra Guilherme Boulos (PSOL).

O cenário é atestado tanto pelo Paraná Pesquisas quanto pelo Datafolha, que divulgaram nesta semana suas primeiras medições sobre a etapa derradeira do pleito na capital paulista.

A vantagem de Nunes já era apontada pelas simulações de segundo turno anteriores à definição dos candidatos que avançariam ao tira-teima. O emedebista tem a seu favor uma rejeição inferior a de Boulos, o que aumenta o seu potencial de voto na mesma medida em que torna mais estreito o teto de votos do candidato do PSOL.

Paraná Pesquisas: Nunes tem 52,8% e Boulos, 39%

Levantamento do Paraná Pesquisas indica Nunes com 52,8% dos votos totais contra 39% de Boulos. Segundo a medição, outros 4,8% votariam em branco ou nulo, enquanto 3,4% não souberam ou não responderam.

A margem de erro é de 2,9 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. Foram ouvidos 1.200 eleitores entre os dias 7 e 9 de outubro, por meio de entrevistas presenciais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-08049/2024.

Em comparação com o último levantamento para o confronto entre os dois na segunda etapa de votação, realizado antes do primeiro turno, Nunes oscilou de 50,6% para 52,8%. Oscilar significa apresentar variação numérica dentro da margem de erro. Boulos, por sua vez, foi de 35,3% para 39%, um recuo real, ou seja, para além dos limites da margem.

Na pesquisa espontânea, quando as opções de voto não são apresentadas ao entrevistado, Ricardo Nunes registrou 35,3% e Boulos, 29%. Os que não souberam ou não responderam foram 25,3%. Os que disseram que vão votar em branco, nulo ou que não votarão em ninguém são 7,8%. Ainda houve 2,7% que citaram outros nomes que não estão na disputa.

De acordo com o Paraná Pesquisas, Nunes tem potencial de voto maior, pois conta com uma rejeição inferior a do concorrente. O prefeito "com certeza" receberia o voto de 37% dos eleitores, enquanto 28,8% dizem que poderiam votar nele e 33,1% apontam que não escolheriam o mandatário de jeito nenhum. Quanto a Boulos, são 31,7% os que votariam nele com certeza, 18,1% os que poderiam votar no deputado federal e 48,1% os que não votariam nele de jeito nenhum.

Datafolha: Nunes tem 55% e Boulos, 33%

Na medição do Datafolha, Nunes tem vantagem de 22 pontos percentuais. O prefeito registra 55% de menções no cenário estimulado, enquanto o deputado federal figura com 33%. Segundo o levantamento, 10% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 2% não sabem em quem votar.

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de São Paulo entre os dias 8 e 10 de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos para mais ou para menos, e o nível e confiança é de 95%. O registro no TSE é SP-04306/2024.

Na espontânea, Nunes tem 41% das menções, ante 29% de Boulos. Outros 2% afirmaram que votariam "no atual" e também 2% votariam "no 15", em referência ao número de urna de Nunes. Nesse cenário, 4% dos entrevistados deram outras respostas; 10% votaria em branco ou nulo e 12% não soube responder.

Segundo o Datafolha, Nunes tende a herdar 84% dos que afirmaram ter votado em Marçal no primeiro turno. Boulos, por sua vez, fica com apenas 4% desse eleitorado. Já os votos da deputada federal Tabata Amaral (PSB), segundo a medição, migrarão em 50% para o candidato do PSOL e em 33% para o prefeito. Para 85% dos entrevistados, o voto já está "totalmente decidido", enquanto 15% afirmaram que ainda podem rever a decisão.