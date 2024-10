Apagão em SP: Procon notifica Enel por demora em restabelecer fornecimento de energia

Segundo ela, a equipe que atua para resolver os problemas foi ampliada e técnicos do Ceará e do Rio de Janeiro estão a caminho de São Paulo para atuar nos atendimentos. A Enel evitou estimar um prazo para uma retomada total do fornecimento de energia na capital e na região metropolitana de São Paulo.

O Procon quer saber:

como está sendo feito o atendimento ao consumidor e para atender eventual aumento pontual das demandas de consumidores;

quais os eventos que geraram as interrupções e as medidas adotadas para reparos necessários à retomada da distribuição dentro do prazo regulamentar;

qual a estrutura de pessoal de prontidão para atuar em emergências, considerando que os eventos climáticos extremos tinham sido alertados pelos serviços de meteorologia há alguns dias;

medidas estruturantes eventualmente adotadas desde os eventos semelhantes ao longo do último ano;